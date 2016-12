Crusader Castles in Cyprus, Greece and the Aegean 1191-1571Author: David Nicolle

Cyprus, the Franks and Venice, 13th-16th Centuries Author: Benjamin Arbel

Commercial Exchange Across the Mediterranean Byzantium, the Crusader Levant, Egypt and Italy Author: David Jacoby

Venice & Cyprus Author: Loukia Loizou Hadjigavriel (ed.)

Burgesses and Burgess Law in the Latin Kingdoms of Jerusalem and Cyprus (1099-1325)Author :Marwan Nader



The Latin Church In Cyprus 1195-1312 Author: Nicholas Coureas



Archaeology And The Crusades Author: Peter Edbury and Sophia Kalopissi-Verti, eds.

Cyprus Society and Culture 1191-1374 Author: Angel Nicolaou-Konnari and Chris Schabel, eds.

Lacrimae Cypriae Les larmed de Chypre Author: Brunehilde Imhaus



Crusades - Myth and Realities Author: Yiannis Toumazis, Anthony Pace, Maria Rosaria Belgiorno, Sophia Antoniadou, Eds.

Heraldry in Cyprus Author: George Markou

Ladies of Medieval Cyprus and Caterina Cornaro Author: Leto Severis

The Chronicle of George Boustronios 1456-1489 Author: Translated by R. M. Dawkins

Caterina Cornaro Queen of CyprusAuthor: David Hunt and Iro Hunt, eds

The Royal Garden of Pefkou A Study Of Fruit Consumption in Medieval Nicosia Author: William Woys Weaver

The Lusignan Kingdom Of Cyprus And Its Muslim Neighbors Author: Peter W Edbury

Nicosia - Gothic City To Venetian Fortress Author: Nicola Coldstream

The Fortress of Nicosia, Prototype of European Renaissance Military Architecture Author: Gianni M. Perbellini

The Assizes of Lusignan Kingdom of Cyprus Author: Nicholas Coureas (ed.)



The Cartulary of the Cathedral of Holy Wisdom of Nicosia Author: Nicholas Coureas and Christopher Schabel (eds)



The Synodicum Nicosiense and Other Documents of the Latin Church of Cyprus, 1196-1373 Author: Christopher Schabel (ed.)



From Aphrodite to Melusine Reflections on the Archaeology and the History of Cyprus Author: Matteo Campagnolo and Marielle Martiniani-Reber

Mediterranean Crossroads Author: Sophia Antoniadou and Anthony Pace (eds.)

Gothic Art and the Renaissance in Cyprus Author: Camille Enlart



Medieval Cyprus A Guide to the Byzantine and Latin Monuments Author: Gwynneth der Parthog

Byzantine Mosaic Work Notes on history, technique & colour Author: David Winfield

Ta Byzantina Tou Paulou NeofutouAuthor: Loukia Loizou Hadjigavriel (supervisor)

Mesaioniki Efualomeni Keramiki tis Kupros Ta Epfastiria Pafou kai Lapithou Author: Dimitri Papanikola

Icones De Chypre Diocese De Limassol 12e-16e SIECLE Author: Sophocles Sophocleous

Palaichoria Centuries of Heritage Author: Sophocles Sophocleous



Cyprus The Holy Island Icons Through the Centuries 10th-20th Century Author: Sophocles Sophocleous (ed.)

Cyprus Byzantine Churches and Monasteries Mosaics and Frescoes Author: Ewald Hein, Andrija Jakovljevic, Brigitte Kleidt



Zypern Byzantinische Kirchen und Kloster Mosaics und Fresken Author: Ewald Hein, Andrija Jakovljevic, Brigitte Kleidt

The Holy, Royal Monastery of Kykko Founded With A Cross Author: Abbot of Kykko Chrysostomos

Theia Ekfraoio Tehniki tho Byzantinio Eikonografia Author: Grigori Kyriakidi

Chypre D'Aphrodite a Melusine Author: Matteo Campagnolo, Chantal Courtois, Marielle Martiniani-Reber, Lefki Michaelidou (eds)



Paulos O Apostolos ton Ellinion Odoiporiko stin Ellada kai stin Kypro. Author: Georgios Ant. Galitis



I Kata Kition Agiografiki Tehni Author: Kostas Gerasimou, Kuriakos Papaioakeim, Christina Spanou



L'Art "Italo-Byzantin" A Chypre Au XVI SiecleAuthor: Stella Frigerio - Zeniou

Colours of Medieval Cyprus Through the ceramic collection of the Leventis Municipal Museum of Nicosia Author: Demetra Papanikola-Bakirtzi







Title: Catalogue of Byzantine Chant Manuscripts in the Monastic and Episcopal Libraries of Cyprus



Author: Andrija Jakovljevic



The Von Post Collection of Cypriote Late Byzantine Glazed Pottery Author: Elisabeth Pilitz

The Treasures of Lambousa Author: A. Stylianou, J. Stylianou



World Heritage Sites In Cyprus Author: Loria Markides (ed.)

Cyprus Society and Culture 1191-1374 Author: Angel Nicolaou-Konnari and Chris Schabel, eds.



Lacrimae Cypriae Les larmed de Chypre Author: Brunehilde Imhaus



Crusades - Myth and Realities Author: Yiannis Toumazis, Anthony Pace, Maria Rosaria Belgiorno, Sophia Antoniadou, Eds.

Heraldry in Cyprus Author: George Markou

Ladies of Medieval Cyprus and Caterina Cornaro Author: Leto Severis

Byzantine Architecture in the Troodos Mountains Through Drawings, Sketches and Watercolours Author: Andreas Philippou

Chronicles Author: Leontios Makhairas



Chronicles Author: Georgiou Voustroniou

History of Cyprus by George Boustronios Author: George Boustronios



The Church of the Panaghia Tou Arakos at Lagoudhera, Cyprus: The Paintings and Their Significance: v. 37 Author: Dave Winfield



Panagia Arakiotissa, Lagoudera Cyprus: A Complete Guide Author: Sophocles Sophocleous

Byzantium 330-1453 Author: Robin Cormack and Maria Vassilaki (eds.)



L'Ordre du Temple en Terre Sainte et � Chypre au XIIIe siecle Vol I, II and III Author: Pierre-Vincent Claverie



Crisis in Byzantium: The Filioque Controversy in the Patrarchiate of Gregory II of Cyprus (1283-1289) Author: Aristeides Papadakis



The Church of our Lady of Asinou Author: Ch. Hadjichristodoulou, D. Myrianthefs

The Churches of the Virgin Podithou and of the Theotokos (or of the Archangel) in Galata Author: M. Constantoudaki-Kitromelides, D. Myrianthefs



The Monastery of Saint John Lampadistis in Kalopanayiotis Author: A. Papageorgiou

Panagia Arakiotissa Lagoudera Cyprus Author: Sophocles Sophocleous



Paralimni The Church of Agios Georgios Author: Sophocles Sophocleous



Cyprus An Island being the Focus of Cultures Author: Sabine Rogge (ed)



The Kingdom of Cyprus and the Crusades 1191-1374 Author: P. W. Edbury



Christians and Muslims in Ottoman Cyprus and the Mediterranean World, 1571-1640 Author: Ronald C. Jennings

Silent Partners The Armenians and Cyprus - 578 - 1878 Author: John Matossian



A Catalogue Of The Cyprus Museum Author: John Linton Myres



Immovable Offertory Installations in Late Bronze Age Cyprus Author: Yannis Pararas

Diplomatics in the Eastern Mediterranean 1000-1500: Aspects of Cross-Cultural Communication Author: Alexander D. Beihammer, Maria G. Parani, Christopher D. Schabel







Title: Medieval Cyprus: Studies in Art, Architecture, and History in Memory of Doula Mouriki



Author: Nancy P. Sevcenko, Christopher Moss (ed)



he Trial of the Templars in Cyprus Author: Anne Gilmour-Bryson



The Sultan of Vezirs The Life and Times of the Ottoman Grand Vezir Mahmud Pasha Angeloviu (1453-1474) Author: Theoharis Stavrides



Griechische Briefe und Urkunden aus dem Zypern der Kreuzfahrerzeit - Die Formularsammlung eines königlichen Sekretärs im Vaticanus Palatinus graecus 367 Author: Alexander Beihammer (Hrsg.)







Title: Heimfahrt Von Jerusalem



Author: Hans Stockar







Title: Cipro e l' Italia al tempo di Bisanzio



Author: Ioannis A. Eliades







Title: Religious Monuments In Turkish-Occupied Cyprus



Author: Charalampos G. Chotzakoglou







Title: To Thriskeutika Mnimeia Stin Toyrkokrtoumeni Kypro



Author: Charalampos G. Chotzakoglou







Title: Mounmenti Religious Nella Parte Di Cipro Occupata Dalla Turchia



Author: Charalampos G. Chotzakoglou







Title: Venice In Cyprus And Cyprus In Venice



Author: Angel Nicolaou-Konnari (ed)







Title: Philip Of Novara Le Livre de Forme de Plait



Author: Peter W. Edbury (Ed)







Title: Consulat De France A Larnaca



Author: Anna Pouradier Duteil







Title: Byzantine Cyprus 491-1191



Author: D. M. Metcalf







Title: The Crucified Holy Island



Author: Monk Dometios







Title: ?d??p????? St?? ??????af?�e?e? ?????s?e? ??? ??p???



Author: ??�et??? ???a???







Title: ? T?? ??S ???????S O????????S



Author: ??�et??? ???a???







Title: Basilicas - Cathedrals - Monasteries Chruches and Chapels In North Cyprus



Author: Ibrahim Yapicioglu







Title: ?? ?as??e?? ??? ??p??? ?a? ?? Sta???f???e? 1191 - 1374



Author: Peter W. Edbury







Title: Churches and Chapels In North Cyprus



Author: Ibrahim Yapicioglu







Title: ?ata�??e?



Author: S?f????? ?at??sa��a?







Title: The Painted Churches Of Cyprus Treasures Of Byzantine Art



Author: Andreas Stylianou, Judith A. Stylianou







Title: Deeds of the Cypriots



Author: Paul Crawford







Title: Russian-Ottoman Relations in the Levant: The Dashkov Archive



Author: Theophilus Christopher Prousis